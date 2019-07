Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat den bisherigen College-Spieler Nick Weiler-Babb verpflichtet. Der 23 Jahre alte US-Amerikaner soll ausgestattet mit einem Zweijahresvertrag in zwei Wochen in Ludwigsburg seine Profi-Karriere beginnen, wie der Verein am Samstag mitteilte. Der 1,98 Meter große Basketballer ist der jüngere Bruder des früheren Ulmer Profis Chris Babb. Zudem unterschrieb der 24 Jahre alte US-Amerikaner Jairus Lyles vom G-League Team der Utah Jazz einen Einjahresvertrag.

Vereinsmitteilung