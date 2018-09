Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg muss zum Saisonbeginn ohne Aufbauspieler Konstantin Klein auskommen. Der 27-Jährige brach sich im Testspiel auf Sardinien gegen Dinamo Sassari einen Knochen an der Wurfhand, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Klein werde mehrere Wochen pausieren müssen. Die Bundesliga-Saison beginnt für Ludwigsburg am 29. September mit einem Heimspiel gegen die Skyliners Frankfurt.

Kader MHP Riesen Ludwigsburg

Vereinsmitteilung