Ludwigsburger Basketballer nach Quarantäne im Training

Ein Corona-Verdachtsfall bei den MHP Riesen Ludwigsburg hat sich nicht bestätigt. Seit Donnerstagabend könne sich die Mannschaft wieder auf die kommende Aufgabe bei ratiopharm Ulm vorbereiten, teilte der Basketball-Bundesligist am Freitag mit. Weil es zu Beginn der Woche ein auffällige Testergebnis gegeben hatte, hatten sich Mannschaft, Trainer und Betreuer zuvor in Quarantäne begeben. Das Pokalspiel in Ulm ist für diesen Samstag (20.30 Uhr) angesetzt.

Kader der MHP Riesen Ludwigsburg

Vereinsmitteilung