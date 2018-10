Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen in der Basketball-Champions-League weiter auf ihren ersten Erfolg warten. Der Bundesligist verlor am Mittwochabend gegen den italienischen Spitzenclub Sidigas Avellino deutlich mit 77:96 (31:47) auch sein zweites Spiel in der Gruppe A. Wettbewerbsübergreifend war es bereits die vierte Pleite in Serie.

Zwei Tage nach der 91:93-Niederlage nach Verlängerung gegen Bamberg in der BBL wirkte das Team von John Patrick müde. Der letztjährige Halbfinalist lag nach 15 Minuten bereits 20:39 zurück. Die Ludwigsburger kämpften sich Mitte des dritten Viertels auf zehn Zähler heran (42:52). Für die Wende im Spiel reichte es jedoch nicht mehr. Die Italiener um den zweifache NBA-Champion Norris Cole bauten ihren Vorsprung routiniert wieder aus (69:49). Bester Werfer bei den MHP Riesen war Kelan Martin mit 17 Punkten.

Für die Ludwigsburger geht es am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg in der Bundesliga weiter.

