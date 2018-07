Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat sich die Dienste des US-Amerikaners Kelan Martin gesichert. Der 22-Jährige kommt von der Butler University nach Ludwigsburg und erhielt einen Einjahresvertrag. Nach der Unterschrift des Flügelspielers wird nur noch ein weiterer Akteur für den Kader der kommenden Saison gesucht, wie der Verein am Dienstag mitteilte. In der vergangenen Saison kam Martin im College-Basketball im Schnitt auf 21,2 Punkte. In der Summer League der NBA erzielte er in sieben Partien für die Utah Jazz durchschnittlich 7,9 Punkte.

