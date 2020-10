Kurz vor ihrem ersten Pflichtspiel in der neuen Saison am Sonntag (15.00 Uhr) im BBL Pokal gegen s.Oliver Würzburg kommt noch einmal Bewegung in den Kader der MHP Riesen Ludwigsburg. Der schwäbische Basketball-Bundesligist hat den US-Amerikaner Tremmell Darden verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum kommenden Sommer ausgestattet. Der 38 Jahre alte Forward, der zuletzt für den Mitteldeutschen BC spielte, soll den Ausfall von Javontae Hawkins (Kreuzbandriss) kompensieren.

Der Vertrag mit Center Yannick Wetzell wurde indes vorzeitig aufgelöst. Der 24-Jährige wechselt zu Melbourne United nach Australien.

