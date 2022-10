Ludwigsburger Basketballer holen klaren Auftaktsieg

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind mit einem deutlichen Sieg in die Gruppenphase der Basketball-Champions-League gestartet. Unter Neu-Trainer Joshua King gewann der Club am Dienstagabend das Auftaktspiel in der Gruppe E mit 99:58 (54:36) gegen die Bakken Bears aus Dänemark.

Bester Werfer der Partie, in der die Hausherren jedes Viertel für sich entscheiden konnten, war Riesen-Profi Prentiss Hubb mit 16 Punkten. Yorman Polas gelangen 15 Punkte. Insgesamt kamen sechs Ludwigsburger auf eine zweistellige Punktzahl. Es war der zweite Pflichtspielerfolg unter King, nachdem sich die Ludwigsburger schon am ersten Spieltag der Bundesliga mit 100:86 bei den MLP Academics Heidelberg durchgesetzt hatten.

Im zweiten Spiel des europäischen Wettbewerbs gastieren die Riesen am 19. Oktober bei Hapoel Jerusalem. Der Vertreter aus Israel hatte bereits am Montag Darussafaka Istanbul mit 69:67 geschlagen.

