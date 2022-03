Ludwigsburger Basketballer auf Viertelfinal-Kurs

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Der Basketball-Bundesligist setzte sich am Montagabend in der Gruppe I gegen Galatasaray Istanbul mit 76:71 (66:66, 36:31) nach Verlängerung durch und feierte im vierten Spiel damit den dritten Sieg. Bester Werfer bei den Ludwigsburgern war Jonah Radebaugh mit 17 Punkten.

Schon am Mittwoch geht es für das Team von Trainer John Patrick in der Champions League weiter. Dann empfangen die MHP Riesen, die nach vier Spieltagen die Tabelle anführen, den israelischen Club Hapoel U-NET Holon.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-521699/2