Ein Mann ist in Ludwigsburg mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengeprallt. Bei dem Unfall am Montag wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitgeteilt hat. Wieso der Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, blieb zunächst unklar. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch der Autofahrer, der in den Gegenverkehr kam, wurde verletzt. Ebenso erlitt ein Mann Verletzungen, der aufgrund des Unfalls sein Auto in den Straßengraben gesteuert hatte.

Mitteilung der Polizei