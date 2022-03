Ludwigsburg trifft in der Champions League auf Cluj

Die MHP Riesen Ludwigsburg treffen im Viertelfinale der Basketball-Champions-League auf U-BT Cluj-Napoca aus Rumänien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Bilbao. In der spanischen Metropole findet auch das Final-Four-Turnier statt.

Die Partien gegen Cluj-Napoca werden am 5. oder 6. April in Rumänien sowie am 12. oder 13. April in Ludwigsburg ausgetragen. Die MHP Riesen hatten sich in der Zwischenrunde als Zweiter der Gruppe I hinter dem israelischen Club Hapoel Holon für die nächste Runde qualifiziert.

Auslosung

© dpa-infocom, dpa:220325-99-668620/3