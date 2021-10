Ludwigsburg mit starkem Auftakt in Champions-League

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind mit eine überzeugenden Sieg in die Champions League gestartet. Gegen Dinamo Basket Sassari aus Italien setzte sich der Bundesligist am Dienstag mit 94:81 (53:36) durch und steht in der Gruppe A vorerst an der Spitze. Die jeweiligen Erstplatzierten stehen nach Ende der Vorrunde direkt in der „Round of 16“. Die Zweiten und Dritten müssen sich in einer K.o.-Runde für die zweite Gruppenphase qualifizieren.

Die Mannschaft von Trainer John Patrick startete furios und führte bereits nach zehn Minuten mit 27:12. Die deutliche Führung gaben die Gastgeber nicht mehr ab und siegten am Ende mit 13 Punkten Vorsprung. Bester Werfer für die Ludwigsburger war der US-Amerikaner Jonah Radebaugh mit 24 Punkten.

Für die Riesen geht es in der Champions League am Mittwoch (18.00 Uhr) beim ukrainischen Club Prometey Kamianske weiter.

