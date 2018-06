Ludwigsburg holt Basketballer von Fintel aus zweiter Liga

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den Aufbauspieler Christian von Fintel für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 28-Jährige kommt vom Zweitligisten Hebeisen White Wings Hanau und erhält in Ludwigsburg einen Vertrag bis 2020, wie der Club am Montag mitteilte. „Er besticht durch seine Einstellung, zudem ist er ein Spieler, dessen Stärken die Defensive und Dreier sind“, sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick über den ehemaligen Teamkapitän der Hanauer.

Mitteilung zur Verpflichtung