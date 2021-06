Ludwigsburg holt Basketball-Spielmacher Quinton Hooker

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben den Spielmacher Quinton Hooker für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Der 1,83 Meter große Profi aus den USA wechselt vom Ligakonkurrenten Syntainics MBC Weißenfels zur Mannschaft von Trainer John Patrick und unterschrieb einen Einjahresvertrag, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der 26-Jährige ist nach dem Power Forward Scottie James Jr. von den Gießen 46ers der zweite Neuzugang in diesem Sommer.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Quinton als Spieler und als Menschen hier in Ludwigsburg haben. Er ist ein multitalentierter Guard“, sagte Patrick über Hooker, der für das Team aus Weißenfels in der vergangenen Saison im Schnitt 14,2 Punkte pro Spiel erzielte sowie auf 5,2 Assists und 3,3 Rebounds kam.

