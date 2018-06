Ludwigsburg feiert weiteren Sieg in der Champions League

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg haben in der Champions League ihren vierten Sieg in Serie eingefahren. Beim türkischen Club Gaziantep gewann der bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Bundesligist am Mittwochabend mit 72:67 (34:30) und steht mit 11:2 Siegen an der Spitze in der Gruppe B. Dwayne Evans war mit 19 Zählern bester Werfer bei Ludwigsburg.

Lange Zeit sah es nach einem souveränen Sieg für das Team von Trainer John Patrick aus. Mitte des dritten Spielabschnitts führte Ludwigsburg bereits mit 16 Punkten (50:34). Im Schlussviertel kam jedoch Gaziantep heran und übernahm kurzzeitig die Führung (55:56). Letztlich setzte sich der Favorit aber durch.

Am Sonntag muss der Tabellendritte der Bundesliga nach Frankfurt. Beim letzten Gruppenspiel in der Champions League am 6. Februar ist Orlandina Basket aus Italien zu Gast bei den MHP Riesen.

Spielstatistik