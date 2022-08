Weniger Klinikbetten bis 2032: Wie sieht die medizinische Versorgung dann aus, Herr Lucha?

Überlastete Notaufnahmen, Personalnot in Pflege- und Krankenhäusern: Die Lage im Gesundheitswesen ist angespannt. Zeitgleich schließen kleiner Krankenhäuser überall im Land.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) setzt stattdessen auf größere Zentralkliniken und alternative Versorgungsmodelle, die allerdings oft auf sich warten lassen. Im Interview erklärt Lucha, warum das dennoch sein muss.

Herr Lucha, wo man in der Region hinschaut, überall dieselben Probleme: Notaufnahmen müssen sich von Notdienst abmelden oder Patienten haben extrem lange Wartezeiten. Was ist da los?

Ich hatte dazu gerade erst eine Krisenschalte mit allen Beteiligten. Wir appellieren zunächst an alle Menschen, die telefonische Krankschreibung zu nutzen. Denn wir haben derzeit eine Situation, die wir in einem Sommer so noch nie hatten: Knapp fünf Prozent der Bürger und Bürgerinnen leiden derzeit an einer Atemwegserkrankung.

Nach zwei Jahren mit eingeschränkten Sozialkontakten wegen der Corona-Pandemie sind wir eben empfindlicher. Aber nur bei etwa 17 Prozent der an einer Atemwegsinfektion erkrankten Patienten wurde SARS-CoV-2 nachgewiesen.

Mit einem Atemwegsinfekt geht man jetzt aber in der Regel nicht direkt in die Notaufnahme …

Nein, aber der Effekt ist folgender: 90 Prozent der Pandemie spielt sich gerade in den Arztpraxen ab. Das müssen die Mitarbeiterinnen und Mediziner abarbeiten, mit all den negativen Begleiterscheinungen. Viele Beschäftigte sind ebenfalls erkrankt oder im Urlaub. Deswegen drängen sich dann Patienten auch in den Notaufnahmen, weil die Praxen überlastet sind.

Wir haben derzeit einen Krankenstand beim Pflegepersonal von 14 Prozent, bei den Ärzten sind es etwa 10 Prozent. Zum Glück sinken im Gegenzug die Belegungszahlen – aktuell sind von 5430 für Covid-Patienten zur Verfügung stehenden Normalstationsbetten 1406 mit Covid-Patienten belegt und 120 Intensivbetten. Nur 34 Covid-Patienten werden beatmetet.

Wäre es angesichts solcher Krankenstände nicht sinnvoll, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen?

Das müsste die Bundesregierung entscheiden. Aber sie ist ja befristet und läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus.

Wären Sie dafür, das früher zu beenden?

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde ja eingeführt in einer Situation, als viele die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht erwartet haben. Zu diesem Zeitpunkt hat die Impfung gut vor der damals vorherrschenden Delta-Variante geschützt. Deswegen war dieser Schritt damals auch berechtigt.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht hat immerhin dazu geführt, dass in Baden-Württemberg von etwa 30.000 noch nicht geimpften Beschäftigten sich mehr als 13.000 doch haben impfen lassen. Das ist ein großer Erfolg. Heute ist die Lage aber eine andere, mittlerweile schützt die Impfung nicht mehr vor Infektionen. Deswegen gilt vor allem: Die medizinische Versorgung muss gesichert sein.

Noch immer gibt es keine belastbare Evaluation der Maßnahmen, die während der Pandemie ergriffen wurden, weil valide Daten dazu fehlen. Das ist doch peinlich für ein Land wie Deutschland. Wie kann das passieren?

Diese Frage müssten Sie vor allem an den Bund richten. Mitten in der Pandemie sollten alle Gesundheitsämter eine einheitliche Software zur Datenerfassung einführen. Das hat alles nicht funktioniert.

Da bekommt man schon den Eindruck, dass Deutschland technologisch wirklich ein Schwellenland ist. In Baden-Württemberg können wir mittlerweile sehr genau relevante Daten abrufen, etwa zur Belegung der Normal- und Intensivbetten.

Also keine Faxgeräte mehr in den Gesundheitsämtern in Baden-Württemberg?

Nein.

Im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es derzeit einige Klinikschließungen. Zusammen mit der Situation in den Notaufnahmen entsteht vielerorts das Gefühl, man werde bei der medizinischen Versorgung abgehängt. Verstehen Sie das?

Wir sind in einer Sondersituation, die so auch niemand vorhersehen konnte. Wie gesagt, so hohe Infektionszahlen im Sommer gab es einfach noch nicht. Aber es ist schon wichtig, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kliniken und Praxen wieder erholen können.

Ich würde mir daher zum einen wünschen, dass wir alle miteinander ein wenig darauf achten, uns nicht unnötig mit Corona zu infizieren. Und zum anderen zeigt diese Situation eindrücklich: Der Druck für weitere Klinikfusionen und neue Strukturen im Gesundheitswesen wächst dramatisch.

Sind Klinikschließungen tatsächlich die einzige Option?

Ich schließe keine Krankenhäuser, wir konzentrieren vielmehr Leistungen an einem Ort. Das hat unter anderem den großen Vorteil, dass wir dort auch ausreichend qualifiziertes Personal haben. In größeren Einheiten kann man Krankheiten und Urlaube der Mitarbeiter besser ausgleichen, man kann auch attraktivere Arbeitszeitmodelle anbieten.

Bayern hat in Deutschland die meisten sehr kleinen Krankenhäuser. Während der Hochphase der Corona-Pandemie musste Bayern auch die meisten Patienten in andere Bundesländer verlegen, weil Beatmungsbetten fehlten. Kleine Häuser sind eben nicht so gut gerüstet wie große.

Verstehen Sie, dass Bürgerinnen und Bürger so vehement gegen Krankenhausschließungen sind?

Ja, aber es gibt ebene keine Alternative. Wir müssen auch den Zugang zum Krankenhaus besser regeln – also wer wirklich eine medizinische Versorgung in einer Klinik braucht und wem wir anders helfen können.

Das kann zum Beispiel über Angebote wie DocDirect gehen – also einen Videochat beziehungsweise ein Telefonat mit qualifiziertem medizinischem Personal, das Patienten dahin lotst, wo sie am besten versorgt werden.

Als Nachfolgelösung an ehemaligen Klinikstandorten wie Bad Waldsee bewerben Sie „Primärversorgungszentren“, in denen niedergelassene Ärzte und andere Gesundheitsberufe gemeinsam Leistungen anbieten. Aber ein Krankenhaus ersetzen die nicht.

Dort, wo ein Krankenhaus schließt, bleibt ja nicht nichts. Wir geben zum Beispiel in Bad Waldsee 200.000 Euro als Anschubfinanzierung für die Erarbeitung einer Versorgungsanalyse. Vor Ort könnte zum Beispiel ein Primärversorgungszentrum entstehen. Solche Medizinischen Versorgungszentren ermöglichen es den Menschen künftig, leicht und unkompliziert an medizinische Versorgung zu kommen.

Dort arbeiten Angehörige unterschiedlichster Gesundheitsberufe Hand in Hand unter einem Dach. In enger Zusammenarbeit bieten sie den Bürgerinnen und Bürgern hier eine umfassende, schnelle Betreuung in gesundheitlichen Fragen. Und das ist auch das, was die Menschen brauchen, wenn sie von Medizin vor Ort reden.

Hochspezialisierte Kliniken dagegen sind für komplexe Behandlungen da.

Aber davon sind weder der komplette Aufbau noch der Betrieb finanziert …

Da sind dann die Träger in der Pflicht, den Regelbetrieb so zu organisieren, dass er funktioniert. Und ehrlich: Wir können doch aus Steuergeldern nicht Dinge wie die Notaufnahme in Bad Waldsee finanzieren, die letztlich eine bessere Gemeinschaftspraxis ist, während 20 Kilometer weiter in Ravensburg ein Zentralklinikum auf hohem medizinischem Niveau arbeitet, das das Land gerade mit 100 Millionen Euro ausgebaut hat.

Wir tun wirklich, was wir können, wir fördern ganz aktuell neue Plätze in Tages- und Kurzzeitpflege. Aber am Ende bleibt es dabei: Wir können nicht mehr jede hoch spezialisierte medizinische Leistung in unmittelbarer Nähe anbieten, sonst kollabiert das System.

Aber das Problem ist doch: Gerade die Finanzierung von neuen Modellen wie den PVZ ist kaum geregelt und die Träger tun sich extrem schwer mit rechtlichen und anderen organisatorischen Fragen.

Letztlich sind wir in Deutschland bei vielem zu spät dran. Wir haben zu lange bei der Pflege gespart, wir haben zu lange versäumt, ärztlichen Nachwuchs zu rekrutieren.

Und das System ist zu sehr auf die herkömmlichen Versorgungsformen ausgerichtet – also Arztpraxis, Klinik und Pflegeeinrichtung. Aber es wird ein neues Gesetz kommen, das es Trägern ermöglicht, auch Mischformen mit den Krankenkassen abzurechnen – wie etwa Leistungen in PVZs (Pflegeversorungszentrum).

Das Land ist zuständig für die Krankenhausplanung. Wie sieht die Kliniklandschaft in Baden-Württemberg in Zukunft aus?

In den kommenden fünf bis zehn Jahren werden wir zwischen 20 und 30 Prozent weniger Krankenhausbetten haben, davon bin ich überzeugt. Wir hatten mal 270 Kliniken und sind jetzt bei etwa 200, die Zahl wird weiter sinken.

Aber das wird nicht zum Nachteil der medizinischen Versorgung der Menschen im Land gehen. Dort, wo Klinikstandorte wegfallen, sollen andere medizinische Versorgungsstrukturen entstehen.