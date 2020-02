Lucha: Beim Kinderschutz mehr aus der Vergangenheit lernen

Behörden müssen nach Ansicht des baden-württembergischen Sozialministers Manne Lucha frühere Straftaten genauer analysieren, um Kinder besser vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Es sei wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, sagte der Grünen-Politiker vor der Veröffentlichung des ersten Berichts der Kommission Kinderschutz am Montag (11.00) in Stuttgart.

Die „Kommission Kinderschutz zur Aufarbeitung des Missbrauchsfalls in Staufen und zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes“ war im Herbst 2018 von der Landesregierung eingesetzt worden, um Defizite im Kinderschutz zu analysieren. Zuvor hatte der jahrelange Missbrauch eines kleinen Jungen in Staufen bei Freiburg bundesweit für Entsetzen gesorgt. Im Herbst 2017 war bekanntgeworden, dass das Kind von seiner Mutter und deren Lebensgefährten vergewaltigt und an andere Männer verkauft worden war. Das Paar wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

