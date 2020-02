Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) appelliert mit Blick auf geplante Italien-Aufenthalte oder Reisen in andere vom Coronavirus betroffene Gebiete an die Vernunft der Bevölkerung. Die Menschen sollten „nicht gerade dahin gehen, wo die Lage noch unübersichtlich ist“, sagte er am Mittwoch in Stuttgart. Zu einer freien Gesellschaft gehörten auch das Umplanen und der Verzicht. Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass sich ein 25 Jahre alter Mann aus dem Kreis Göppingen vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt hatte. Er sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

PM Sozialministerium zu Coronavirus

Weitere Informationen und Hotline Sozialministerium zu Coronavirus

Informationsblatt Landesgesundheitsamt

Adressliste der zuständigen Gesundheitsbehörden