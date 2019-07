Lottospieler gewinnt fast zwei Millionen Euro im Spiel 77

Ein Lottospieler aus Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat als bundesweit einziger Tipper den Jackpot im Spiel 77 geknackt. Er gewann dabei am Samstag fast zwei Millionen Euro, wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte. Auf dem Spielschein des Spielers war die Ziffernfolge vermerkt, die als Gewinnzahl in der Zusatzlotterie ermittelt wurde. Den Angaben zufolge ist dies der größte Einzelgewinn im Spiel 77 in Baden-Württemberg seit mehr als drei Jahren.