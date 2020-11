Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 312 in Göffingen hat es am Montagmorgen vier Verletzte gegeben. Das teilt die Rettungsleitstelle in Biberach mit. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort ist es in der Ortsdurchfahrt Göffingen zu einer schweren Kollision gekommen, an der mehrere Autos beteiligt waren.

Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr Unlingen eilten zum Ort des Geschehens. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser der Region gebracht.