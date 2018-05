Mit einem grünen Laserpointer haben bislang Unbekannte den Lokführer einer Regionalbahn kurz nach dem Halt in Gerhausen (Alb-Donau-Kreis) geblendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 35-Jährige vorübergehend einen Druck auf den Augen gespürt und einen schwarzen Punkt gesehen, weswegen er beim nächsten Halt in Blaubeuren eine Pause machte. Danach konnte er die Fahrt am Freitag fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen.

Pressemeldung