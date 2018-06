Lokführer des Güterzugs verursachte Zugunglück in Mannheim

Fehler eines Lokführers haben das schwere Zugunglück mit 35 Verletzten im Sommer 2014 in Mannheim verursacht. Das geht aus einem Bericht des Eisenbahn-Bundesamtes hervor, der am Donnerstag online veröffentlicht wurde. Demnach hatte der Lokführer des rammenden Güterzugs ein Haltesignal übersehen. Die daraufhin folgende Zwangsbremsung habe er aufgehoben und sei ohne den vorgeschrieben Kontakt zum Fahrdienstleiter weitergefahren. Danach war es zur Kollision mit einem Eurocity gekommen. Der Unfall ereignete sich am 1. August 2014.

In dem Eurocity von Graz nach Saarbrücken saßen 250 Passagiere. Zwei Waggons mit insgesamt 110 Menschen kippten um, es gab 35 Verletzte. Mit welchen Konsequenzen der Lokführer des Güterzugs nun rechnen muss, ist derzeit unklar. Bei der Mannheimer Staatsanwaltschaft war am Donnerstag zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Anfang August hatte eine Sprecherin noch gesagt, dass gegen den Lokführer weiterhin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt werde.

Untersuchungsbericht