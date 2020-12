Lockdown-Regeln im Überblick: Übernachtungen bei Freunden nun doch erlaubt

Von Lindauer Zeitung

Eine 37-Jährige ist am 6. Dezember an den Folgen ihrer schweren Kopfverletzungen verstorben. Wie die Polizei am Dienstag, 15. Dezember, mitteilte, wurde die Frau bereits am 26. November in einem Treppenhaus gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau mit ihrem Lebensgefährten in Streit geriet. Im Zuge dessen soll er ihr die schweren Verletzungen zugefügt haben.

Die Polizei wurde am 26. November gegen 22 Uhr in ein Wohnhaus nach Bregenz gerufen, da eine Frau dort im Treppenhaus sitzen würde und nicht ansprechbar sei.