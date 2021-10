Ein Lastwagen ist in Magstadt (Landkreis Böblingen) am Freitag an einer Eisenbahnbrücke hängengeblieben. Derzeit werde von einem Statiker geprüft, ob das Bauwerk dadurch größeren Schaden genommen habe und weiterhin Züge darüber fahren dürften, sagte ein Polizeisprecher. Der Zugverkehr der S-Bahn-Linie 60 sei sicherheitshalber zunächst eingestellt worden. Der Lkw stecke unter der Brücke fest.

© dpa-infocom, dpa:211022-99-696116/2