Lkw steckt unter Brücke fest: S-Bahn-Verkehr gesperrt

Ein Lastwagen hat sich in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) in einer Unterführung festgefahren. Die darauf verlaufende S-Bahn-Linie zwischen Sinsheim und Heidelberg ist deshalb in beiden Richtungen komplett gesperrt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Lastwagen war im Ortskern unter der Brücke steckengeblieben. „Es ist nicht das erste Mal, dass ein Lkw hier feststeckt“, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug konnte bereits aus der Unterführung entfernt werden. Die S-Bahn-Linie bleibt zunächst aber in beide Richtungen komplett gesperrt. Es wird untersucht, ob die Brücke einsturzgefährdet ist.

Pressemitteilung der Polizei vom 15.11