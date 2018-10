Was für ein Ansturm! 1747 Menschen haben sich am Samstag in Mietingen bei der Hilfsaktion für den leukämiekranken Malte als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen. Verwandte des sechsjährigen Jungen, die die Aktion in Zusammenarbeit mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert hatten, zeigten sich überwältigt von der Resonanz.

Mehrzweckhalle Mietingen, kurz vor 11 Uhr: Die Türen werden geöffnet, und eine Menschenmenge flutet das Gebäude.