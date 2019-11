Von Oliver Helmstädter

Zumindest eine der zahlreichen Großbaustellen am Ulmer Hauptbahnhof neigt sich dem Ende zu. Zumindest, was den Einsatz von schweren Maschinen angeht: Mit der Fertigstellung von zwei „Meilensteinen“, wie es Bahn-Projektleiter Stefan Kielbassa bei einer Baustellenbegehung am Dienstag ausdrückte, übernehmen nun bald Techniker statt Ingenieuren das Kommando.

Das Kreuzungsbauwerk der Neubaustrecke mit der Filstalbahn ist im Rohbau fertiggestellt und die Weichen zum Anschluss der Gleise der Neubaustrecke sind eingebaut.