Lkw-Panne sorgt für Stau auf der Autobahn 6 bei Wiesloch

Ein defekter Lastwagen ist auf der Autobahn 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) am Freitagmorgen liegengeblieben und hat Behinderungen im Berufsverkehr verursacht. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich die Panne in einer Baustelle in Fahrtrichtung Mannheim, so dass der Verkehr nur einspurig an dem Pannen-Fahrzeug vorbei geleitet werden konnte.

Zeitweise musste die Autobahn für die Pannenhilfe gesperrt werden. Ein hinter dem defekten Lkw stehender Schwertransport konnte die Engstelle nicht passieren und war gezwungen, zu warten. Der Verkehr stockte zeitweise auf 15 Kilometern Länge.