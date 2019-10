Eine Lkw-Klappe hat in Nagold (Kreis Calw) die Frontscheibe eines Busses durchschlagen und den Busfahrer schwer am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte sich die Geräteklappe am Lastwagen eines Sanitätsdienstes aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt geöffnet. Sie ragte zum Teil auf die Gegenfahrbahn, durchschlug die Frontscheibe des entgegenkommenden Busses und traf dessen Fahrer. Ein Rettungshubschrauber flog den 60-Jährigen in eine Klinik. Zur Aufnahme des Unfalls am späten Donnerstagabend war die B463 bis in die frühen Morgenstunden des Freitags voll gesperrt.

PM der Polizei