Lkw-Fahrer nach mutmaßlicher Messerattacke in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Autobahnrasthof Pforzheim ist ein Lastwagenfahrer in Untersuchungshaft gekommen. Der 49-Jährige wird des versuchten Totschlags verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Mann soll in der Nacht auf Sonntag auf dem Außengelände der Rastanlage mit einem Kleintransporterfahrer in Streit geraten und ihn mit einem Messer attackiert haben. Ein Passant leistete Erste Hilfe, ehe der 18-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus kam. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Täter vor Ort fest. Der ukrainische Staatsangehörige hat bisher keine Angaben zu dem Vorfall gemacht.

Pressemitteilung

