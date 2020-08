Lkw fährt in Stauende: Transporterfahrer schwer verletzt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 6 im Kreis Heilbronn nahezu ungebremst in ein Stauende gefahren. Der Fahrer eines Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den Mann. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Unfall ereignete sich am Montagmittag zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt. Die Autobahn war nach dem Unfall in Richtung Mannheim für mehrere Stunden komplett gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 16 Kilometern. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro.

Mitteilung