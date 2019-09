LKA-Präsident: „Polizei kein Spiegelbild der Gesellschaft“

Es gibt Rezepte, die gehören zu ihrer Region – Kässpätzle, Maultaschen und Linsen mit Saitenwürschtle sind aus dem Südwesten nicht wegzudenken. Doch nicht immer waren die Zeiten so gut, dass solche Leckereien auf dem Tisch standen.

Die Generation heutiger Großeltern und Urgroßeltern wuchs in dem Bewusstsein auf, dass Lebensmittel ein hart erarbeitetes Gut und keine Selbstverständlichkeit sind. Die Ernte war entscheidend dafür, was in den nächsten Monaten auf den Tisch kam.