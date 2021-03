LIVE: Kretschmann erklärt neue Corona-Maßnahmen - Notbremse für ganzes Land im Gespräch

Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen schicken Bund und Länder ganz Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Nach dem Bund-Länder-Beschluss für eine verschärfte Notbremse in Hotspot-Regionen sowie einen fünftägigen Oster-Lockdown muss Baden-Württemberg die neuen Corona-Auflagen nun umsetzen.

Vom 1. bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden, um die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer mehr als elfstündigen Marathonsitzung.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erläutert am Dienstagmittag (12.00 Uhr), welche besonderen Maßnahmen Baden-Württemberg noch ergreifen will. Nach der Marathonsitzung der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bis tief in die Nacht äußerte sich der Grünen-Politiker nicht mehr. Am Dienstagvormittag wollte Kretschmann zunächst mit seinem Kabinett die weiteren Schritte beraten.

Verfolgen Sie hier LIVE die wichtigsten Aussagen aus der Konferenz. Schwäbische.de aktualisiert diesen Text laufend während der Ansprache von Kretschmann und ggf. weiteren Regierungsmitgliedern.

++ (12 Uhr) Die Konferenz beginnt

Zum Start werden in der Regierungspressekonferenz erst Fragen zu weiteren Themen zugelassen. Noch geht es nicht um die neuen Corona-Regeln.,

++ (12.14 Uhr) Beginn der PK zu Corona-Maßnahmen

Kretschmann erklärt, dass auf Angaben zu konkreten Maßnahmen noch gewartet werden müsse. Es gebe unter anderem noch eine Konferenz mit dem Bundeskanzleramt.

"Wir müssen jetzt überlegen, wie genau wir die Beschlüsse umsetzen", sagt Kretschmann. Es gelte "reiflich" zu überlegen wie man nach Ostern fortfahre. Kretschman will heute zwar bestimmte Linien erläutern - aber keine Details über die Zeit ab Montag.

Laut Kretschmann befinde sich das Land aktuell in einer dritten Welle im Zeichen der sich schnell verbreitenden Corona-Mutationen. "Das Virus ist auch gefährlicher", so Kretschmann. Er verweist auf eine "deutlich höhere Sterblichkeit der Mutante" und bezeichnet die Ausbreitung des mutierten Virus aus "neue Pandemie".

Zugleich sei frühestens Ende Mai, Anfang Juni ein bremsender Effekt der laufenden Impfkampagne auf die Ausbreitung des Virus zu erwarten.

++ (12.22 Uhr) Zur Debatte zu Notbremse in Regionen - oder im ganzen Land

Deshalb gebe es aktuell keinen Spielraum für weitere Öffnungsschritte. Vielmehr sei eine Notbremse in Städten und Kreisen bei einer Inzidenz über 100 notwendig. Unklar sei dabei, ob man regionalen Maßnahmen bleibe - oder ob die Notbremse ausschließlich landesweit eingesetzt werde.

Nach Erläuterungen zu den bekannten und geplanten Einschränkungen zu Ostern kündigt Kretschmann eine Testpflicht für den Flugverkehr an. Das sei aber nur mit einer Erneuerung des Infektionsschutzgesetzes möglich. Des Weiteren seien beim Beschluss neuer Corona-Beschränkungen aktuelle Gerichtsurteile zu bewerten - dabei gehe es unter anderem um die Unterscheidung von Geschäften für den täglichen Bedarf zu anderen Arten von Geschäften.

++ (12.27 Uhr) Was bedeutet Osterruhe?

Kretschmann nimmt Stellung zur geplanten Osterruhe mit einigen zusätzlich eingeführten Feiertagen. Es sei ihm aber derzeit nicht möglich alle Details zu diesem Thema zu erklären.

Zu diesen Themen werden Entscheidungen erwartet

Bereits vor der Regierungspressekonferenz am Dienstag ist absehbar, welche Themen und Verschärfungen zu erwarten sind. Hier der Überblick über erwartete neue Regelungen und bereits beschlossene Maßnahmen.

Bund und Länder beschlossen, das Land über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr zu schicken. Vom 1. bis einschließlich 5. April, also vom Gründonnerstag bis Ostermontag, soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Der Lockdown wird insgesamt bis zum 18. April verlängert.

Bund und Länder hatten sich zudem darauf verständigt, dass in Landkreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 die geltenden Corona-Beschränkungen noch einmal verschärft werden. Dazu können Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Maskenpflicht für Mitfahrer auch in privaten Pkw zählen.

Kretschmann hatte schon vor der Konferenz von Ausgangsbeschränkungen für Hotspot-Regionen gesprochen. Zudem hatte er infrage gestellt, ob es dabei bleiben könne, dass Stadt- und Landkreise selbstständig über Öffnungen je nach Inzidenzen entscheiden können oder ob man das wieder landesweit regeln müsse.

Hinzu kommt: In dem Papier von Bund und Ländern wurden zunächst angedachte Verschärfungen für Schulen und Kitas wieder gestrichen. Kretschmann hatte aber erwogen, angesichts vieler Ansteckungen in Kitas und Schulen auch hier noch etwas zu ändern. So war im Gespräch gewesen, dass ab einer Inzidenz von 200 Schulen und Kitas geschlossen werden müssten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt landesweit bei 103,0 und damit weiter über dem wichtigen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ab diesem Wert greift landesweit in den Landkreisen die sogenannte Notbremse. Das heißt zum Beispiel, dass es bei einer Inzidenz über 100 keine weiteren Öffnungen geben darf oder Lockerungen zurückgenommen werden müssen. Zudem wird die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften wieder auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

19 von 44 Stadt- und Landkreisen im Südwesten haben eine Inzidenz von über 100. Die Kreise Rastatt (205,3) und Schwäbisch Hall (333,9) bilden weiterhin die Spitze mit dem landesweit stärksten Infektionsgeschehen. Auch im Ländervergleich ist Baden-Württemberg zuletzt zurückgefallen. Mittlerweile haben sechs Bundesländer niedrigere Inzidenzen als der

Südwesten.

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen werden Gründonnerstag und Karsamstag einmalig als Ruhetage definiert und mit Kontaktbeschränkungen verbunden. Nur am Karsamstag soll der Lebensmittelhandel im engeren Sinne geöffnet sein. Private Zusammenkünfte sollen auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt.

Ansammlungen im öffentlichen Raum werden in dieser Zeit generell untersagt. Wo bereits Außengastronomie offen ist, muss sie für diese fünf Tage wieder geschlossen werden. Kirchen und Religionsgemeinschaft werden gebeten, an Ostern nur Online-Angebote für die Gläubigen zu machen. Nur Impf- und Testzentren sollen offen bleiben.