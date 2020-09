Live ab 19 Uhr: Kretschmann im Talk mit Ex-Greenpeace-Chef - Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt

Vielen Menschen geht es in Deutschland – im Vergleich zur Vergangenheit und zu anderen Ländern - gut. Dennoch ist bei einigen die Stimmung eher pessimistisch. Woran liegt das? Macht sich wirklich Unzufriedenheit breit?

Darüber und über weitere Themen diskutieren Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der ehemalige Chef von Greenpeace International, Gerd Leipold, mit Hendrik Groth, Chefredakteur auf dem digitalen Bodensee-Business-Forum (BBF) der Schwäbischen Zeitung.

Am heutigen Montag, 21. September, um 19 Uhr wird das Gespräch im Video-Livestream auf Schwäbische.de und auf Regio-TV übertragen. Worüber gesprochen wird, das bestimmen nicht nur Moderator Hendrik Groth und seine Co-Moderatorin Lilia Ben Amor, sondern auch die Zuschauer. Sie werden in der Sendung über Schwäbische.de und Facebook sowie vorab Fragen an die Gesprächspartner richten können.

Wie kann ich die Talkrunde sehen?

Gehen Sie um 19 Uhr auf Schwäbische.de oder bookmarken Sie sich schon jetzt diese Seite hier. Der Videostream ist auf allen üblichen Smartphones, Tablets, PCs und Laptops lauffähig ohne weitere Voraussetzungen.

Alternativ können Sie die Talkrunde auch auf Regio TV verfolgen. Der Livestream wird auch auf der Facebookseite von Schwäbische.de unter www.facebook.com/schwäbische.de übertragen.

Kurz nach Ende der Sendung können Sie den Livestream in voller Länge und zu jeder Zeit auf Schwäbische.de und in der Regio TV Mediathek sehen.

Wie kann ich Fragen an den Ministerpräsident Kretschmann und an Gerd Leipold stellen?

Dazu gibt es drei Möglichkeiten:

1) Schon vor der Sendung können Zuschauer Fragen stellen

per E-Mail an online@schwäbische.de senden, Betreff: "Der Talk"

über die Kommentarfunktion unter diesem Artikel (freigeschaltet werden ausschließlich Fragen)

2) Während der Sendung können Sie auf dieser Seite Fragen stellen. Unterhalb des Videos wird ein Fenster erscheinen. Nach Eingabe eines Namens können Sie Fragen formulieren.

3) Auch unter dem Facebook-Livestream können Fragen als Kommentare gestellt werden.

Während der Sendung werden Zuschauerfragen ausgesucht und gestellt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur eine Auswahl an Fragen berücksichtigen können.

Zu welchen Themen kann ich Fragen stellen?

In der Talkrunde geht es um

POLITIK UND POLITIKER

Es gibt eine steigende Anzahl von Bürgern, die sich nicht mehr von den demokratischen Parteien vertreten fühlen. Früher galten die Grünen als alternativ, jetzt gelten sie – Vorsicht Kampfbegriff – als Altpartei. Muss man diese Menschen verloren geben, oder müssen gerade auch die Interessen von denen vertreten werden, die Probleme mit demokratischen Institutionen artikulieren?

CORONA

Bisher hat unser Land die Coronakrise gut gemeistert, besser als viele andere Länder. Woran liegt das? Dennoch fühlen sie viele in ihren persönlichen Freiheiten eingeschränkt. Wie weit darf der Staat gehen? Wie weit muss der Staat gehen?

DIE STIMMUNG IM LAND

Trotz der Corona-Pandemie, die Leib und Leben sowie Existenzen bedroht, lässt sich feststellen, dass es den meisten Menschen in Deutschland doch immer noch verhältnismäßig gutgeht. In Deutschland macht sich dennoch ein Gefühl der Unzufriedenheit breit. Woran liegt das?

DIE KLIMAKRISE

Haben wir noch eine Chance, die schlimmsten Folgen zu vermeiden? Tut unser Land genug? Umbrüche in der Industrie. Kaufprämie für Verbrenner. Der Aufstieg Chinas. Wie löst man die scheinbaren und tatsächlichen Widersprüche zwischen Ökologie und Ökonomie?

SOZIALER ZUSAMMENHALT

Über den geringer werdenden sozialen Zusammenhalt wird viel geredet, was könnte man tun, ihn zu stärken? Verändert sich die Gesellschaft – auch durch sogenannten Sozialen Medien - ein einem solchen Maße, dass es für Parteien schwierig wird, die richtige Ansprache zu finden?

MODERNE PROVINZ

Provinz ist kein Ort, sondern eine Geisteshaltung. Vielerorts hat man in Oberschwaben den Eindruck, mobilfunktechnisch in einem Entwicklungsland zu leben. Was muss in den kommenden Jahren geschehen, damit Oberschwaben weiter so prosperiert, wie es heute der Fall ist?