Linke tritt in Freiburg erneut gegen Oberbürgermeister an

Die von einem linken Bündnis getragene Lehrerin und Stadträtin Monika Stein (48) bleibt im Rennen der Oberbürgermeisterwahl in Freiburg. Sie werde zum entscheidenden zweiten Wahlgang am 6. Mai antreten, sagte Stein am Mittwoch in Freiburg. Im ersten Wahlgang am Sonntag war sie unter die Top drei gekommen. An die Spitze hatte sich der von der SPD unterstützte parteilose Sozialexperte Martin Horn (33) aus Sindelfingen gesetzt, Amtsinhaber Dieter Salomon (Grüne) kam auf Platz zwei. Salomon (57) muss am 6. Mai nun um seine Wiederwahl bangen. Er ist seit 16 Jahren Freiburgs Oberbürgermeister und will dies weitere acht Jahre bleiben.

