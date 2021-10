Linienbus rollt trotz angezogener Bremse auf anderen Bus

Am Bahnhof in Lauchringen (Landkreis Waldshut) hat sich ein Linienbus selbstständig gemacht und ist am Freitagmorgen auf einen anderen Bus geprallt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. In einer Pause hatte der 49 Jahre alte Fahrer demnach seinen Bus verlassen. Nach kurzer Zeit habe er bemerkt, wie sich der Bus - trotz angezogener Feststellbremse - in Bewegung setzte. Das Fahrzeug stieß mit einem davor stehenden, anderen Linienbus zusammen. Den Schaden an den Bussen schätzte die Polizei auf rund 9000 Euro.

