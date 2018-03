Linienbus kommt von Fahrbahn ab: 250 000 Euro Sachschaden

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) ist ein Sachschaden von etwa 250 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, in dem Bus saßen keine Fahrgäste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer hatte während einer Betriebsfahrt am Morgen eine Verkehrsinsel gestreift. Anschließend fuhr er auf eine 40 Zentimeter hohe Mauer auf. Dabei wurde der Tank beschädigt. Ein Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs verhinderte, dass Kraftstoff in die Kanalisation geriet. Der Bus musste mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Die Straße war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

