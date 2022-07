Linienbus fährt in Wohnhaus: Mehrere Verletzte

Bei einem schweren Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses in Heidelberg sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie schwer und wie viele Menschen am Mittwoch verletzt wurden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Bus war aus bislang noch unbekannten Gründen in ein Wohnhaus gefahren. Auf Fotos ist zu sehen, dass auch zwei Autos an dem Unfall beteiligt waren und wie Rettungssanitäter sich um Menschen kümmern, die auf der Straße sitzen.

Erste PM der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220706-99-930834/2