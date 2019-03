„Lifeline“-Kapitän bekommt Ehrenpreis von Hilfsorganisation

Die kürzlich beschlossene Ravensburger Digitalstrategie macht die Stadt offenbar zu einem Vorreiter unter den deutschen Kommunen in diesem Bereich. Neben Ravensburg haben sich bisher 47 weitere Städte in Deutschland auf den Weg gemacht, zur Smart City zu werden – das heißt, alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche in der Stadt intelligent miteinander zu vernetzen. Das geht aus einer Bestandsaufnahme des Digitalverbands Bitkom hervor, die am 19. März als sogenannter Smart-City-Atlas veröffentlicht wurde.