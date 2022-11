Lieferungen per Taxi: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Als Taxifahrer soll er Kokain und Marihuana zu seinen Kunden gebracht haben - nun sitzt ein 49-Jähriger in Esslingen in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm gewerbsmäßigen Drogenhandel vor, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Der Mann sei einschlägig vorbestraft und auf Bewährung gewesen.

Die Ermittler waren durch geknackte Daten einer verschlüsselten Kommunikationsplattform auf den Beschuldigten aufmerksam geworden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Dienstag fanden sie 30.000 Euro, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen.

Ein 24 Jahre alter möglicher Komplize sitzt laut Mitteilung bereits in Norddeutschland in Untersuchungshaft. Er war demnach bei einer Polizeikontrolle mit Kokain erwischt worden. Gegen eine 28-jährige Frau wird ebenfalls ermittelt. Sie soll Beihilfe geleistet haben.

