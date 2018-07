Opernstar Anna Netrebko gastiert heute (Mittwoch/20.00) mit einem Soloprogramm in Mannheim: Erstmals gibt sie - begleitet von Elena Bashkirova - ein Klavierlied-Recital. Es ist der einzige Liederabend der 37-Jährigen in Deutschland. Laut Veranstalter wird er nur in Salzburg am 17. August wiederholt. Die russische Sopranistin hatte zuletzt in Baden-Baden zum ersten Mal die „Yolanthe“ gesungen, eine dramatische Charakterpartie aus einer späten Tschaikowsky-Oper. Die Operndiva gehört seit den Salzburger Festspielen 2002 zu den Weltstars. Sie war damals als Donna Anna in Mozarts „Don Giovanni“ frenetisch gefeiert worden.