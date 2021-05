Lieber Urlaub als zweite Impfung

Die Badesaison ist gestartet. Im Landkreis Lindau öffnen die Freibäder nach und nach die Türen. Am Freitag ist bereits das Aquamarin in Wasserburg in die Badesaison gestartet, am Samstag folgen das Strandbad Nonnenhorn und das private Römerbad in Lindau. Nun fehlt nur noch das gute Wetter. Aber die wirklichen Schwimm-Fans gehen auch schon bei Regen ins Wasser.

Nun geht es endlich los. Nachdem im Lockdown schwimmen gehen nahezu unmöglich war, können die Menschen in der Region Lindau endlich wieder die Badehose einpacken.