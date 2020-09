Lidl sucht schon wieder neuen Chef: Ignazio Paternò geht

Tesla-Chef Elon Musk ist derzeit auf Deutschlandbesuch. Das hatte er zumindest am Sonnabend auf Twitter angekündigt. Laut Medienberichten wurde er für Dienstag in Tübingen und Mittwoch in Berlin erwartet. Er komme wegen einer Zusammenarbeit mit dem Tübinger Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, und wegen des Baus der Elektroautofabrik in Grünheide bei Berlin, twitterte der Multimilliardär.

