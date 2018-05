Die Stuttgarter Narren können sich freuen: Nach vielen trüben Tagen dürfte während des Faschingsumzugs am Dienstag wieder die Sonne scheinen - zumindest zeitweise. Einer Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes vom Sonntag zufolge bleibt der Rosenmontag noch wolkig mit zeitweise leichtem Schneefall. Warm anziehen müssen sich wohl auch die Teilnehmer und Zuschauer des Fasnachtsvergnügens noch. In der Nacht zum Dienstag wird es laut Vorhersage bis zu minus sieben Grad kalt. Auch am Dienstag kommen die Temperaturen demnach nicht über drei Grad hinaus. Zum Aschermittwoch hin soll es sogar noch etwas kälter werden.

Aus den Skigebieten des Schwarzwalds wurden am Sonntag bis zu 70 Zentimeter Schnee gemeldet. Weiterer Schneefall wurde aber kaum erwartet.

[Deutscher Wetterdienst - Vorhersage Baden-Württemberg]