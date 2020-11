Licht und Schatten für Kerzenhersteller in der Corona-Krise

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Anwohner haben am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr eine tote Person am Ortsrand von Unterscheffach gefunden. Die Kriminalpolizei hat daraufhin die routinemäßigen Todesfallermittlungen aufgenommen.

Fremdeinwirkung kann wohl ausgeschlossen werden Hierbei konnte nachvollzogen werden, dass der 20-jährige Mann sich am Vorabend in Kirchberg an der Jagst aufhielt und sich dann mit einem E-Bike vermutlich in Richtung Schwäbisch Hall auf den Weg machte.