Von Schwäbische Zeitung

Das Kreisgesundheitsamt hat Dienstag einige weitere bestätigte Coronafälle gemeldet.

Am Vormittag war noch die Rede von fünf weiteren bestätigten Fällen. Es handelt sich um drei Männer im Alter von 55, 56 und 60 Jahren, die zusammen in Ischgl waren, einen weiteren 56-jährigen Kreisbewohner und eine 46-jährige Frau. Alle fünf Personen sind in häuslicher Isolation. Das Kreisgesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen.

Bis 11 Uhr ging das Landratsamt von ingesamt 17 bestätigten Fällen aus.