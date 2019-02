Leverkusener Havertz fällt für Pokalspiel in Heidenheim aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Pokalspiel beim 1. FC Heidenheim am Dienstag auf Kai Havertz verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich beim Bundesliga-Sieg gegen den FC Bayern München am Samstag eine Verletzung im Bereich der Hüftmuskulatur zu. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Ob Havertz am nächsten Freitag in der Bundesliga-Partie beim FSV Mainz 05 eingesetzt werden kann, ist fraglich.

Vereinsmitteilung