Letzter Ausweg Pfandleihe: Armut treibt immer mehr Menschen ins Leihhaus

Wenn sich der Monat zu Ende neigt, dann wird es für Regina W. aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) Zeit, sich auf den Weg zu machen. Dann öffnet die 75-Jährige ihre Schatulle, in der sie Broschen, Armbänder und eine kleine Uhr aus Gold aufbewahrt. „Mit meiner Rente komme ich ja nicht immer aus“, erzählt die ältere Dame, die vom Staat für den Monat ganze 739 Euro Ruhegeld bezieht. Also verstaut sie an mageren Tagen die liebgewonnen Kostbarkeiten ihres langen Lebens und bricht auf. Ihr Ziel: das Ulmer Pfandkredit-Institut.

Armut und Not hat es im sonst so reichen Deutschland schon immer gegeben. Menschen wie Regina W., denen es chronisch an Auskommen und Wohlstand fehlt. Jetzt aber kommen Inflation und Energiekrise hinzu und bedrohen auch die, die sich bisher in Sicherheit wähnten. Bei Kälte wird die Heizung aufgedreht, bei Dunkelheit das Licht angeknipst, das galt bisher über alle Gesellschaftsschichten hinweg als Selbstverständlichkeit.

Armut im Land wird größer

Plötzlich aber boomen im Internet Videos über selbstgebastelte Öfen aus Blumentöpfen, Leute horten Kerzen und schaffen sich dicke Pullover an. An schlauen Tipps für den langen Winter mangelt es nicht, „Einfach vorm Ins-Bett-Gehen das Thermostat runter drehen“ oder „Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“ rät Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Letzter Ausweg Pfandleihe (Foto: Dirk Grupe)

Das mag naheliegend und gut gemeint sein, wirkt von einem Spitzenpolitiker aber auch etwas weltfremd. Denn die Realität lässt sich nicht mit einem Waschlappen wegwischen.

„Wir stehen vor der größten Krise, die das Land je hatte“, erklärte kürzlich Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der einen dauerhaften Wohlstandsverlust vorhersagt, auch für den immer brüchiger werdenden Mittelstand. Ganz zu schweigen von den Miseren der Schwächsten.

Armutsquote hat Höchststand erreicht

Schon jetzt hat die Armutsquote mit 16,6 Prozent einen neuen Höchststand erreicht, immer mehr Menschen laufen Gefahr, abzurutschen. Schon jeder sechste Rentner über 65 Jahre ist laut Statistischem Bundesamt davon bedroht. Da kommt fast zwangsläufig die Entwicklung auch bei einem der ältesten Gewerbe an, der Pfandleihe.

„In den vergangenen Wochen hat die Kundenfrequenz spürbar angezogen“, bestätigt Gunnar Wamsler, der zusammen mit seiner Frau das Ulmer Pfandkredit-Institut führt. Mit schmucker Fassade und nur unweit des Ulmer Münsters in der Fußgängerzone gelegen, hat das Traditionshaus schon rein äußerlich nur wenig gemein mit früheren Leihhäusern.

Letzter Ausweg Pfandleihe (Foto: Dirk Grupe)

Der Eindruck setzt sich im Inneren fort, wo das Ambiente an eine Bankfiliale erinnert. Den lichtdurchfluteten Kundenraum schmückt eine fast deckenhohe Zimmerpflanze, die Panzerglasscheibe gibt den Blick frei auf Schreibtische, geschäftliches Treiben und einen dickwandigen Tresor. Die Botschaft ist klar: Wir sind transparent, wir sind sicher und seriös. Und jeder ist willkommen. „Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Kunden“, bestätigt Wamsler.

Pfandhaus wird beliebter

Darunter der Geschäftsmann, den die Steuernachzahlung drückt, der seinen eigenen Kunden mit unbezahlten Rechnungen hinterherläuft, dem nun auch noch die explodierenden Energiekosten die Kalkulation verhageln. „Da wird schon mal die Rolex kurzfristig versetzt“, erklärt der Pfandleiher.

Andere, vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, legen dagegen ihr Geld traditionell gerne in werthaltigem Schmuck an. „Oft handelt es sich um hochkarätige Armreifen“, sagt Susanne Rothfuss-Wamsler und zieht drei dünne, aber schwere Exemplare aus Gold hervor, 22 Karat, „ein schönes Gewicht“. Wofür der Kunde am Morgen 3800 Euro Darlehen erhielt, 80 Prozent des Goldwertes.

Auch Senioren betroffen

Andere können von solchen Summen nur träumen, wie die Ehefrau, die, ohne Wissen ihres Mannes einen Ring versetzt, weil das Haushaltsgeld knapp wird oder die Waschmaschine streikt. Oder die alleinerziehende Mutter, die um das Wohl ihres Kindes fürchtet. „Es kommt vor, dass wir dann 20 Euro mitgeben, damit es noch für den Schulausflug reicht.“

Auch alte Leute, die nach einem langen Arbeitsleben von ein paar Hundert Euro leben müssen, die aus Stolz und Scham lieber ihre Erbstücke versetzen, als beim Amt die Grundsicherung zu beantragen. „Es kam schon mehrfach vor, dass Erben zu uns kommen, weil sie im Nachlass der Verstorbenen einen Pfandschein gefunden haben.“ Entsetzt müssen die Kinder dann feststellen, dass die eigene Mutter ihnen nie von ihrer Not erzählt hat.

Soziale Verantwortung im Pfandhaus

Die persönlichen Dramen werden mit den hochschnellenden Kosten für Lebensmittel und ein warmes Zuhause eher zunehmen. „Das ist schlimm und da muss ich manchmal tief durchatmen“, sagt Rothfuss-Wamsler, die oft genug große Geldscheine und funkelnde Kostbarkeiten in den Händen hält.

Die durch und durch Geschäftsfrau ist, im Zweifel aber auch ein Kleinstpfand von wenigen Euro akzeptiert, weil sie die Worte ihres Vaters beherzt: „Er hat mir immer gesagt: ,Wir haben hier im Pfandhaus auch eine soziale Verantwortung’.“

Pfandhaus hat lange Tradition

Der Vater war in Esslingen Leiter der städtischen Wirtschaftshilfe, danach hat er 1964 in Ulm das Pfand-Institut gegründet. Damals noch im Hinterhof eines früheren Feuerwehrhauses gelegen, verborgen und mit dem Ruf des Halbseidenen. Zu dieser Zeit wurde das Leihhaus auch schon mal überfallen, „die Täter sind meist aber nicht weit gekommen“, sagt Wamsler.

Schließlich wurde das marode Gebäude abgerissen und ein Neubau mit originalgetreuer Fassade errichtet. Gleichzeitig zog das Geschäft vom hinteren Schattendasein nach vorne und ans Licht.

Seither hat sich die Wahrnehmung der Pfandleihe zwar gewandelt, ganz ablegen konnte die Branche ihr zwielichtiges Image aber nicht. Was teilweise mit ihrer Vergangenheit zusammenhängen mag. „Der Pfandkredit ist die älteste Form, des besicherten Kredits, er geht zurück bis auf die Etrusker“, erklärt Wolfgang Schedl, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Pfandkreditgewerbes in Stuttgart.

Prägend war hierzulande jedoch, dass im Mittelalter nur Mitglieder der stets christlichen Zünfte ein Handwerk ausüben durften. Juden wurden also ausgeschlossen und verlegten sich auf das Verleihen von Geld. Ein konfliktreiches Gewerbe und dadurch in der Folge Vorwand für Antisemitismus.

Das Bild der Pfandverleiher

Davon abgesehen kursierten immer wieder Geschichten über schwarze Schafe und gierige Pfandverleiher. Diesen Auswüchsen ist der Gesetzgeber Anfang der 1960er-Jahre mit Erlass der Pfandleiherverordnung begegnet. Demnach hinterlegt der Kunde einen beweglichen Wertgegenstand im Pfandhaus und erhält dafür als Leihgabe eine Barsumme, die zwischen 25 und 80 Prozent des Warenwertes liegt.

Innerhalb einer Frist von vier Monaten kann er das Gut wieder auslösen. „Das Pfandhaus erwirbt aber auch im Falle, dass der Kunde sein Pfand nicht auslöst, keinerlei Eigentumsrechte“, betont Schedl. Vielmehr ist der Pfandleiher nach Ende der Frist gesetzlich verpflichtet, das Pfand in eine öffentliche Versteigerung zu geben.

Ergibt sich ein Mehrerlös, geht dieser an den Kunden, beziehungsweise an den Staat. „Einen Mindererlös durch die Versteigerung muss dagegen das Pfandhaus tragen“, erklärt Schedl. Seinen Gewinn macht der Pfandleiher analog zum Bankkredit durch anfallende Zinsen, die in der Pfandleiherverordnung geregelt sind. Dazu kommen Gebühren etwa für die Lagerung des Pfandes. Durch das strikte Prozedere argumentieren auch Verbraucherzentralen und Finanzexperten nicht mehr durchweg gegen die Pfandleihe, empfehlen aber eine sorgfältige Prüfung und den Vergleich mit alternativen Kredit- und Geldbeschaffungsmöglichkeiten.

Einen Vorteil aber sieht Wolfgang Schedl, dessen eigenes Pfandhaus in Stuttgart schon seit 140 Jahren und in fünfter Generation existiert, so oder so: „Die persönliche Haftung mit dem gesamten Vermögen ist beim Pfandkredit ausgeschlossen.“ Denn allein das Pfand haftet dem Pfandleiher für Darlehen, Zinsen und Gebühren – und nicht der Kunde persönlich.; Arbeitsstelle, Gehaltsnachweise, Schufaeinträge und Bonitätsprüfungen spielen keinerlei Rolle. Der Pfandkredit steht damit quasi jedermann offen.

In Zeiten des Internets, das nichts vergisst, mag da das Pfandhaus oft der letzte Ausweg sein. Und für manche auch ein regelmäßiger Anlaufpunkt. „Wir haben zu 95 Prozent Stammkunden“, sagt Rothfuss-Wamsler, genauso hoch liegt auch die Auslösequote der Waren. „Die Menschen hängen an ihren Dingen und freuen sich, wenn sie diese wieder abholen können.“

Früher waren das vielfach Handys, Spielkonsolen und Fotoapparate, heute eher teure Uhren und Luxushandtaschen, aber auch noch Märklin-Eisenbahnen und Stofftiere von Steiff, Hummelfiguren und hochwertige Kochtöpfe, Kettensägen oder Bohrmaschinen; alles in den Kellerregalen des Ulmer Pfandhauses verpackt und verstaut.

Fälschungen kommen oft vor

Eher beiläufig in einer Pappschachtel liegt dagegen das „Autobahngold“, Ringe und Armbänder aus Messing, an einer Raststätte oder im Urlaub als vermeintliche Goldstücke zum Schnäppchenpreis erworben. Im Pfandinstitut, das auch Wertschätzungen vornimmt, kommt dann das böse Erwachen. Fliegt eine Fälschung auf, wird der Pfandleiher schnell zum Kümmerer und Seelentröster für den Betrogenen.

Zu Stammkunden kann über die Jahre sogar eine enge Bindung entstehen, dann offenbaren die Menschen ihr Schicksal, im Guten wie im Schlechten. Brauchen manchmal außer dem Geld auch jemanden, der ihnen zuhört. Wie Regina W. aus Blaubeuren, die im Ulmer Pfandhaus neben Brosche und Golduhr auch schon mal ein Glas mit eingemachter Marmelade vorbeibringt oder den Inhabern zu Weihnachten eine selbstgebastelte Karte schickt.

Viele haben noch weniger

Die sich herzlich und mit einem Lachen darüber freut, weil es im Tafelladen Honigmelone mit Eis gab, wie sie am Telefon berichtet. „Ich bin stark“, sagt die 75-Jährige, „unterkriegen lasse ich mich ganz sicher nicht.“ Vielleicht auch im Wissen, dass andere Menschen noch viel weniger haben als sie.

So wie an diesem verregneten Tag eine Frau in der Ulmer Fußgängerzone. Etwa Mitte 30, mit langen blonden und struppigen Haaren, gekleidet in einem weiten Pullover und einer verwaschenen Jeans. Sie wühlt in einem Mülleimer und fischt schließlich eine Getränkedose hervor, die sie in einen Plastiksack steckt, um dann schnell weiterzuziehen. Dieser Fund mag ihr in diesem Moment eine kleine Kostbarkeit sein, denn auch das Stück Blech besitzt einen Pfandwert, 25 Cent.