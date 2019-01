Leistungstests: VfB Stuttgart beginnt Rückrundenvorbereitung

Mit Leistungstests startet der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart am Mittwoch und Donnerstag in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Neuzugang Alexander Esswein ist davon ausgenommen, wie der VfB am Dienstag mitteilte. Der Offensivspieler, der von Hertha BSC ausgeliehen wurde, unterzog sich den Untersuchungen bereits beim Medizincheck vor der Vertragsunterschrift.

Am Freitag reist der Erstliga-16. von Trainer Markus Weinzierl ins Trainingslager im spanischen La Manga. Das erste Pflichtspiel steht am 19. Januar gegen den FSV Mainz 05 an. Sportvorstand Michael Reschke hatte angekündigt, dass in dieser Winter-Transferperiode noch ein oder zwei weitere Neuzugänge als Unterstützung für den Abstiegskampf geholt werden sollen.

