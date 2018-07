Kurz vor seiner Rückkehr zu RB Leipzig hat sich Fußball-Nationalstürmer Timo Werner noch einen Traum erfüllt. Der Stuttgarter besuchte am Wochenende die Formel 1 auf dem Hockenheimring und traf die Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Daniel Ricciardo. „Danke Red Bull Racing für ein super Wochenende. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, es hat viel Spaß gemacht! Hat mich gefreut euch kennengelernt zu haben“, schrieb der 22-Jährige am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Werner durfte in die Boxengasse und in die Red-Bull-Garage, wo er die Boliden ganz genau unter die Lupe nahm.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland hatte Werner wie die anderen WM-Teilnehmer Emil Forsberg, Yussuf Poulsen und Yvon Mwogo noch Urlaub. Der Schwabe stößt am Donnerstag wieder zum Team, wird im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen BK Häcken aus Schweden (18.30 Uhr) aber nicht spielen. Am Freitag reist RB dann ins Trainingslager nach Seefeld (Österreich).

