Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Der Leipziger Thomanerchor erhält in diesem Jahr den Preis der Europäischen Kirchenmusik. Der von der Stadt Schwäbisch Gmünd vergebene Preis wird dort zum Auftakt des Festivals Europäische Kirchenmusik am 16. Juli verliehen. Der Knabenchor bekomme die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung für „seine großen Verdienste um die Pflege der geistlichen Musik“, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Chor wurde 1212 im Kloster St. Thomas in Leipzig gegründet. Viele Schüler und Kantoren – allen voran Johann Sebastian Bach – machten die Thomaner im Laufe der Jahrhunderte weltberühmt.